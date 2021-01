O grupo Filhos da Guanabara Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/01/2021 19:13 | Atualizado 15/01/2021 19:21

“Filhos da Guanabara” é atração da tarde do Bar do Zeca do Pagodinho no próximo sábado (16). Uma das grandes apostas do samba carioca, a banda promete não deixar ninguém parado com repertório dos bambas Arlindo Cruz, Dona Ivone Lara, Zeca Pagodinho, Beth e Jovelina Pérola Negra.



O grupo formado pela cantora Raphaela Mendes, Adriano Serafim (voz e violão), Rodrigo Val (percussão e voz) e Marthan (percussão e voz) cantarão clássicos como “Seu balancê, Caxambu, além de composições contemporâneas.



Devido ao período de pandemia, a casa está funcionando com a capacidade reduzida para garantir a segurança de seus frequentadores.

O show será na Vogue Square, que fica localizada Avenida das Américas, 8585/SS101 – Barra da Tijuca. O couver artístico custará 25 reais e poderá ser pago com dinheiro e cartões de crédito e débito. Mais informações através do telefone (21) 3030-9797.