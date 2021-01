Ação aconteceu na Zona Norte Divulgação Seop / Prefeitura do Rio

Publicado 15/01/2021 19:37 | Atualizado 15/01/2021 19:42

Rio - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) realizou, nesta sexta-feira, uma ação conjunta de ordenamento na área comercial de Bonsucesso, na Zona Norte. Com ambulantes irregulares, foram apreendidos 346 itens, como roupas, veneno de barata, óculos supostamente falsificados, bebidas, eletrônicos, artigos de armarinho, cadeiras, estruturas de barracas, entre outros. Cerca de 30 quilos de pescado (peixe e camarão) armazenados em condições insalubres foram descartados. A força-tarefa recolheu ainda 400 quilos de resíduos sólidos das ruas e multou um veículo por estacionamento irregular.



Profissionais atuaram na Praça das Nações, nas avenidas Nova York, Paris e Bruxelas, e nas ruas Dona Isabel e Cardoso de Morais, onde um food truck foi notificado a desocupar o espaço público em até 24 horas. Dois ambulantes também foram multados por cessão da licença a terceiros, não estando presentes nem o titular nem o auxiliar cadastrados. Os agentes retiraram ainda toldos fixados irregularmente por ambulantes no muro da estação local da Supervia.



Órgãos

Com planejamento e integração da Subsecretaria de Operações (Subop) da Seop, a força-tarefa reuniu efetivos da Guarda Municipal e das coordenadorias de Fiscalização de Estacionamentos e Reboques (Cfer), Controle Urbano (CCU) e Licenciamento e Fiscalização (CLF), órgãos subordinados à Seop; da Secretaria Municipal de Conservação (Seconserva); da Comlurb; e da Polícia Militar.



Remoções no Centro do Rio



A Secretaria Municipal de Ordem Pública também atuou no Centro da cidade, nesta sexta-feira, com ação especial da Coordenadoria de Fiscalização de Estacionamentos e Reboques. O órgão removeu 41 veículos estacionados irregularmente em diversas vias da região, entre elas a Avenida Presidente Vargas, as ruas Uruguaiana, Senador Dantas, Sacadura Cabral, Gomes Freire e Treze de Maio, e as praças da República e Marechal Hermes, Beco do Rosário, Largo da Misericórdia.



Serviço

Os depósitos municipais (São Cristóvão e Recreio dos Bandeirantes) funcionam todos os dias, inclusive aos fins de semana e feriados, das 8h às 17h, com o acesso aos setores de atendimento seguindo as determinações das "regras de ouro" da Prefeitura contra a pandemia. O cidadão pode consultar se teve o veículo removido pela Seop no site: www.rio.rj.gov.br/web/seop. ]

Para evitar fraudes, o pagamento das taxas deve ser efetuado diretamente em caixas eletrônicos, bancos e estabelecimentos essenciais conveniados, como supermercados e farmácias, não sendo executado via internet ou aplicativos.