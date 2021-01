Panelaço foi ouvido em diversos bairros do Rio Foto: Reprodução / Twitter

Publicado 15/01/2021 21:16 | Atualizado 15/01/2021 21:54

Rio - Críticos do governo de Jair Bolsonaro se manifestaram na noite desta sexta-feira em um panelaço por todo país. Diversos bairros do Rio de Janeiro tiveram protesto por causa da repercussão nas redes sociais sobre a falta de oxigênio em hospitais de Manaus, no Amazonas.

Às 20h30, pode-se ouvir o panelaço no Flamengo e Laranjeiras, na Zona Sul, Santa Teresa, na Zona Central, e na Tijuca, na Zona Norte. Nas redes sociais, críticos ao governo subiram as hashtags "#BrasilSufocado" e "#ForaBolsonaro" para pedir o impeachment do presidente.

Panelaço em Laranjeiras Rio de Janeiro pic.twitter.com/UnYE8aNpGX — Luzinha (@cocadabaianinha) January 15, 2021

A manifestação aconteceu por causa da falta de oxigênio nos hospitais de Manaus, no Amazonas. Com a nova explosão de casos de covid-19 no Amazonas, o estoque de oxigênio acabou em vários hospitais de Manaus, levando pacientes internados à morte por asfixia, segundo relatos de médicos que trabalham na capital amazonense. O governo federal anunciou que vai transferir pacientes para outros Estados e pediu ajuda aos Estados Unidos com o fornecimento de um avião adequado para levar cilindros a Manaus.