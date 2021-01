Estudantes que farão Enem terão prioridade no atendimento do Detran Divulgação/Alexandre Simioni

Publicado 15/01/2021 22:40

Rio - O Detran-RJ irá entregar novas carteiras de identidade para as vítimas do incêndio na ocupação Unidos Venceremos, em Santa Cruz, Zona Oeste. As chamas destruíram cerca de 250 barracos de madeira. Por causa da velocidade das chamas, os moradores tiveram que fugir às pressas, alguns levando apenas a roupa do corpo. Cerca de 160 adultos ficaram sem todos os seus documentos.

Os documentos serão feitos no posto do Detran do West Shopping, em Campo Grande, a partir desta segunda-feira. Na unidade, haverá atendimento especial de grupos de 40 pessoas por dia, durante quatro dias. O trabalho será feito em conjunto com a Secretaria de Assistência Social do município do Rio, que vai encaminhar as pessoas ao posto. Num segundo momento, também poderão ser fornecidas segundas vias de carteiras de habilitação.



Após o incêndio, os desabrigados foram levados para o Complexo Esportivo Miécimo da Silva, em Campo Grande, onde o Detran.RJ montou uma estrutura nesta sexta-feira, coordenada por Theo Schunk, assessor da presidência, e Rodrigo Varejão, coordenador geral de Educação para o Trânsito.



A ambulante Larissa do Couto Rosa, de 23 anos, será uma das beneficiadas pelo trabalho do Detran.RJ. Mãe de duas crianças pequenas, Arthur, de 3 anos, e Aila, de apenas seis meses, ela disse que só teve tempo de puxar o menino e sair com a roupa do corpo.



"Quando eu vi, o fogo já estava no telhado do barraco. Minha vizinha bateu na parede e gritou para eu fugir. Meu filho ainda caiu perto da porta. Mais um pouco e ninguém ia conseguir sair. A ajuda do Detran vai ser importante porque não tenho mais documento algum. Só com documentos vou conseguir começar a reconstruir a vida".



Alexandre Luiz Henrique, de 29 anos, contou que não conseguiu salvar os documentos porque tentou apagar o fogo. "Foi tudo tão rápido que, quando percebi, já não conseguia mais tirar nada lá de dentro".