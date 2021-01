Por O Dia

Publicado 16/01/2021 10:54 | Atualizado 16/01/2021 11:02

Rio - A prefeitura do Rio iniciou, nesta sexta-feira, ações integradas da Secretaria de Ordem Pública (Seop), Defesa Civil, Vigilância Sanitária e Guarda Municipal, em estabelecimentos no Leblon, Barra da Tijuca e Lapa, para a conscientização de cumprimento das medidas de proteção à vida da Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com a prefeitura, a ação, que continuará ao longo do fim de semana em pontos da Zona Sul, Norte e Oeste, é feito em locais de alto risco de alerta para a covid-19.

Ainda segundo a prefeitura, 33 estabelecimentos foram inspecionados pelos comboios que percorreram os principais corredores comerciais dos três bairros orientando o público e proprietários quanto às normas de prevenção e corrigindo situações que eram flagradas. Além disso, foram emitidos pelos fiscais do Instituto de Vigilância Sanitária 12 autos de infração por descumprimento das medidas anteriormente orientadas e uma interdição cautelar. Durante a ação na Zona Oeste, após denúncia, agentes da Guarda Municipal desfizeram um evento gospel que acontecia na areia da praia, altura do número 6.500 da Avenida Lucio Costa.O secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale, acompanhou toda a ação no Leblon. Com o apoio da Polícia Militar, o comboio percorreu o comércio da Rua Dias Ferreira e da Avenida Ataulfo de Paiva alertando os comerciantes e frequentadores da importância de se seguir com a regras estabelecidas para evitar a propagação do vírus."A Seop está coordenando, hoje, uma ação de conscientização e orientação dos comerciantes e população com relação ao cumprimento das medidas de proteção à vida, que estão sendo observadas, tendo em vista os riscos de cada região administrativa em relação a transmissibilidade da Covid 19", informou o secretário.Nos estabelecimentos visitados, Carnevale, juntamente com representantes dos outros órgãos municipais, conversaram com os respectivos proprietários. A operação contou com 60 agentes."A receptividade às equipes está sendo muito positiva. Os comerciantes estão se colocando à disposição para nos ouvir e se mostram preocupados com o avanço da pandemia. Agora, esperamos ver essa preocupação refletida em atos concretos de cumprimento às medidas de proteção à vida. Justamente para que a gente possa em uma próxima visita a esses locais, constatar o efetivo cumprimento das regras. E, assim, conseguirmos baixar o nível de transmissibilidade do coronavírus aqui nessa região, bem como em outras em que estamos atuando", afirmou o secretario.A prefeitura divulgou nesta sexta-feira o segundo boletim epidemiológico da covid-19 . No relatório, 28 regiões administrativas estão na faixa de risco alto para a doença e cinco outras têm classificação moderada.