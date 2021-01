Homem foi preso no Catete, Zona Sul do Rio REPRODUÇÃO DE VÍDEO/DIVULGAÇÃO

Por O Dia

Publicado 16/01/2021 14:31 | Atualizado 16/01/2021 14:40

Rio - Policiais militares da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) e do 2º BPM (Botafogo) prenderam na tarde da última sexta-feira (15) um homem de 57 anos, condenado por ter estuprado uma menor de idade. O crime ocorreu em Vilar dos Teles, São João de Meriti, no ano de 2006. Ele foi condenado a pena de oito anos de reclusão.

O homem foi preso na Rua do Catete, na Zona Sul do Rio, após informações do Disque Denúncia. Contra ele havia um mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável. A ocorrência foi conduzida para a 9ª DP (Catete) e o preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.