Cariocas ignoram aumento de regiões em alto nível de contaminação e lotam praias da Zona Sul

Rio - Mesmo com 28 regiões administrativas da cidade do Rio apresentando alto risco de contaminação de Covid-19, os cariocas não evitaram se aglomerar neste sábado. Em dia de sol, céu azul e mar limpo, diversas pessoas foram à praia.

Na Zona Sul, do Leme ao Leblon, era possível observar as areias com vários banhistas e muita gente no calçadão. As máscaras de proteção, item obrigatório para estar na rua, foi visto em poucos rostos. No Aterro do Flamengo, tradicional área de lazer do carioca, a situação era semelhante.

Publicidade

Na sexta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde divulgou o boletim epidemiológico que apontou uma piora no cenário da pandemia na cidade. De acordo com a pesquisa, 85% das 33 regiões administrativas da capital estão com o nível alto de transmissão do novo coronavírus. Na semana passada, as áreas em estágio alto eram 18.

Rio de Janeiro 16/01/2021 - Movimentação na orla de Copacabana. Foto: Luciano Belford/Agencia O Dia Luciano Belford/Agencia O Dia



As outras regiões em nível alto são: Portuária, Centro, Rio Comprido, Botafogo, Lagoa, São Cristóvão, Tijuca, Vila Isabel, Ramos, Penha, Inhaúma, Méier, Irajá, Madureira, Jacarepaguá, Bangu, Campo Grande, Santa Cruz, Ilha do Governador, Ilha de Paquetá, Anchieta, Santa Teresa, Barra da Tijuca, Pavuna, Guaratiba, Vigário Geral e Cidade de Deus.



Segundo o Painel Rio Covid-19, feito pelo Instituto Pereira Passos, até às 18h de sexta-feira, o Rio de Janeiro registrou 16.017 óbitos em decorrência do novo coronavírus. A cidade já teve 178.464 casos confirmados e 152.639 pessoas se recuperaram da Covid-19. Ainda segundo o painel, o capital está com 10.808 casos ativos confirmados. O bairro de Copacabana, um dos principais pontos turísticos do Rio, que está entre as 28 regiões de alto risco de contaminação, também recebeu centenas de banhistas em sua praia e de pessoas em sua tradicional orla.As outras regiões em nível alto são: Portuária, Centro, Rio Comprido, Botafogo, Lagoa, São Cristóvão, Tijuca, Vila Isabel, Ramos, Penha, Inhaúma, Méier, Irajá, Madureira, Jacarepaguá, Bangu, Campo Grande, Santa Cruz, Ilha do Governador, Ilha de Paquetá, Anchieta, Santa Teresa, Barra da Tijuca, Pavuna, Guaratiba, Vigário Geral e Cidade de Deus.Segundo o Painel Rio Covid-19, feito pelo Instituto Pereira Passos, até às 18h de sexta-feira, o Rio de Janeiro registrou 16.017 óbitos em decorrência do novo coronavírus. A cidade já teve 178.464 casos confirmados e 152.639 pessoas se recuperaram da Covid-19. Ainda segundo o painel, o capital está com 10.808 casos ativos confirmados.

Relatar erro