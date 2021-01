Criança baleada em Vicente de Carvalho está no Hospital Getúlio Vargas, na Penha Yuri Eiras

Rio - É animadora a evolução do quadro de saúde do menino Rafael Capela da Silva Gabriel, de sete anos, baleado na última terça-feira (12) durante troca de tiros entre policiais e criminosos em Vicente de Carvalho, Zona Norte do Rio. Rafael está internado no Hospital Estadual Getúlio Vargas (HGV), e apesar de permanecer em estado considerado grave, se recupera bem da nova cirurgia que passou na última quinta-feira. Segundo o pai, Flávio Miranda, o menino deve sair da entubação ainda neste fim de semana.

"Nosso filho está se recuperando, já está saindo da sedação totalmente. O presente de aniversário da minha esposa vem amanhã: a retirada da entubação. Ele está se recuperando bem, chamando pela avó, tentando retirar os tubos por conta própria, mordendo dedo de enfermeiro", comemorou Flávio. "Só notícia boa, graças às orações de todos, de tudo quanto é tipo de religião", completou.

A melhora de Rafael teve a torcida e a contribuição de mais de 300 pessoas que foram doar sangue no Hemorio do Centro durante a semana, após o pai publicar um vídeo nas redes sociais pedindo doações. Ele estava com o filho no carro, já a 200 metros de casa, quando foi abordado por criminosos que fugiam de uma operação no Morro do Juramento. Eles tentaram assaltar o carro, e durante confronto com os policiais, o menino Rafael, que estava no banco de trás, acabou baleado na região pélvica. No tiroteio, um suspeito morreu e outro foi preso.