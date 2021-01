Rio de Janeiro 16/01/2021 - a Prefeitura do Rio entregou à população outra importante área verde que estava fechada desde o início da pandemia. O Passeio Público do Rio de Janeiro, o primeiro parque ajardinado do Brasil, foi reaberto neste sábado, dia 16, após um intenso mutirão para a limpeza e a recuperação do espaço. O prefeito Eduardo Paes pediu à população que siga as normas de distanciamento. Foto: Luciano Belford/Agencia O Dia Luciano Belford/Agencia O Dia

Por Thuany Dossares

Publicado 16/01/2021

Rio - A data para o início da imunização dos cariocas contra o coronavírus pode sofrer uma alteração. A expectativa, era de que a vacinação começasse na próxima quarta, dia 20, no entanto, um possível atraso na entrega das doses, que poderiam vir da Índia, pode fazer com que o cronograma da Prefeitura do Rio mude. Mas, independente da data, o prefeito Eduardo Paes já garantiu que a cidade está pronta para iniciar a campanha.



"O que a gente espera é que não haja atrasos, mas ai eu confesso que não tenho nenhuma posição oficial do Ministério da Saúde. O importante é que as pessoas entendam que a prefeitura está pronta, a estrutura está pronta, os pontos estão definidos, tudo aquilo que foi necessário já foi feito para assim que chegar a vacina a gente aplique na população", afirmou Paes.



O prefeito citou as vacinas CoronaVac, feitas em parceria com o Instituto Butantã, e Oxford/AstraZeneca, produzidas em parceria com a Fiocruz, e voltou a dizer que seguirá o Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. No entanto, na sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro falou que o avião que sairá do Brasil para buscar a vacina na índia terá sua saída atrasada em até três dias. Serão 2 milhões de doses adquiridas do laboratório indiano Serum.



A indefinição sobre a chegada das doses alterou, inclusive, o anúncio do planejamento da campanha município, que estava marcada para este domingo. Durante uma coletiva com jornalistas neste sábado, Paes já havia falado sobre a possibilidade deste adiamento.



"Você tem duas excepcionais vacinas, a Fiocruz AstraZeneca e a Coronavac Butantã, que vão ser disponibilizadas pelo Ministério da Saúde. A princípio amanhã (domingo) nós iremos anunciar como vai funcionar o plano de imunização. Se tiver alguma posição do Ministério da Saúde, a gente continua anunciando amanhã, se não, a gente adia até o momento que a gente souber 'olha, vai chegar dia 20? Pode usar dia 20? Então começamos dia 21, 22, o dia que for", declarou o prefeito em entrevista.