Publicado 16/01/2021 18:33 | Atualizado 16/01/2021 18:35

Rio - As famílias atingidas pelo incêndio que destruiu a ocupação Unidos Venceremos , no Jesuítas, em Santa Cruz, continuam precisando de doações de todo tipo. Roupas, calçados, produtos de cama e ventiladores são recebidos na Unidade Municipal de Reinserção Social Rio Acolhedor, que fica na Rua Herminio Aurélio Sampaio, 105, em Santa Cruz.

As famílias passaram a sexta-feira, dia seguinte ao incêndio, no complexo esportivo Miécimo da Silva, em Campo Grande, mas precisaram sair por conta de uma colônia de férias que acontece nas dependências do ginásio. As mais de 150 pessoas que estavam abrigadas no local foram temporariamente para galpões em Santa Cruz. A Prefeitura propôs a estadia em abrigos, mas as famílias pedem a garantia de aluguel social . A Secretaria de Assistência Social acompanha os desalojados.