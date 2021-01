Violência contra a mulher sobe 20% em um ano no estado do Rio, diz TJ-RJ Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 16/01/2021 18:53 | Atualizado 16/01/2021 18:58

Rio - A violência contra a mulher subiu 20% em um ano no estado do Rio. O dado foi divulgado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ). Na contramão, o número de sentenças sobre crime contra mulheres caiu 31%, concluiu o levantamento.

De acordo com a juíza Katherine, da Vara de Execuções Penais, essa defasagem entre o número de agressões e o número de sentenças poderá ser corrigidas a medida que os processos vão se tornando eletrônicos.

Publicidade

"Uma outra pessoa pode ir a delegacia, pode fazer a denúncia, registrar a ocorrência e essa mulher ter a situação verificada. Muitas vezes a mulher está no ciclo da violência e ela não tem condições e nem forças para romper esse ciclo. E se ela não tiver ajuda de uma pessoa, nem apoio da família, dos vizinhos, das pessoas que estão em volta ela pode ser, inclusive, vítima de feminicídio", alertou a magistrada, em entrevista ao RJTV 1 edição.