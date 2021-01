Familiares e amigos dos pescadores desaparecidos se reuniram neste sábado para um corrente de orações no Píer da Barra Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/01/2021 19:11 | Atualizado 16/01/2021 19:18

Everaldo Rodrigues, conhecido como Cica, Marcelo Silva e Pablo Henrique saíram para pescar, por volta das 4h de quarta-feira (13), e o último contato com eles foi às 15h. Em nota, a Marinha do Brasil informou que foram empregados dois Navios-Patrulha e duas aeronaves, além de uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) para auxiliar nas buscas.

Publicidade

De acordo com o portal “G1”, um grupo de pescadores afirmou ter encontrado um galão de gasolina vazio quando auxiliavam nas buscas no mar da Ilha Grande. O recipiente seria do barco Ressaca I, usado pelos desaparecidos.

Pescadores desaparecidos no mar da Barra da Tijuca Reprodução

Publicidade

Pai de Pablo Henrique, Eraldo Barboza de Oliveira transmitiu em sua rede social, na tarde deste sábado, duas correntes de oração realizadas por familiares e amigos pelo desaparecimento dos pescadores.



Publicidade

A Marinha pede que caso haja informações sobre os pescadores, entrar em contato pelos telefones:

- 185 (número para emergências marítimas e pedidos de auxílio);

- (21) 2104-6119 (diretamente com o Com1oDN, para outros assuntos, inclusive denúncias);

- (21) 97515-7895 (diretamente com o Com1oDN, para outros assuntos, inclusive denúncias)