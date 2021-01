Maior temperatura na semana que vem está prevista para esta segunda-feira (18), que promete máxima de 40°C, de acordo com o COR Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 17/01/2021 14:07 | Atualizado 17/01/2021 14:21

Rio - Depois de períodos chuvosos, os cariocas voltaram a sentir a intensidade do sol e do calor na cidade no verão. O domingo (17) é de céu claro e sem previsão de chuva, com sensação térmica que chegou a 40°C em pontos específicos. Para hoje, a temperatura máxima é de 39°C e a mínima, de 22°C, de acordo com o Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR). A tendência é de que o clima mantenha estabilidade com altas temperaturas nos próximos dias.



No bairro de Irajá, na Zona Norte do Rio, a sensação térmica ao meio-dia deste domingo chegou aos 40ºC, de acordo com o COR, que recomenda à população o uso de protetor solar e a beber água. É preciso ficar atento também aos ventos: a intensidade prevista é de que sejam moderados a fortes (até 76km/h) durante esta tarde, segundo o Alerta Rio.

CALOR DE 40ºC (Oh no, oh no, oh no no no)



Às 12h, houve registro de sensação térmica de QUARENTA GRAUS em Irajá. Na imagem, um morador da Avenida Monsenhor Félix abrindo a janela. Ops



Beba água e use protetor solar, plm. #usemascara #temporj #zonanorte pic.twitter.com/8oqIh40fY2 — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) January 17, 2021

Publicidade

A previsão é de que o calor deste domingo chegue aos moradores da Zona Norte com maior intensidade, à exemplo do que foi registrado em Irajá. Nesta região, a máxima é de 39°C e a mínima de 24°C. As menores temperaturas devem ser registradas na Zona Sul (máx. de 35ºC e mínima de 22ºC.) mas, ainda assim, o forte calor seguirá presente até o fim do dia.

Tempo para os próximos dias

Publicidade

O cenário estável no clima da cidade do Rio permanece até a próxima quinta-feira (21), com céu claro a parcialmente nublado e sem previsão de chuva. O calor também continua, com temperaturas elevadas e máximas em torno de 37ºC. Os ventos moderados a fortes, previstos desde segunda-feira (19), devem ser motivo de atenção.

A maior temperatura na semana que vem está prevista para esta segunda-feira, que promete máxima de 40°C, de acordo com o COR. As mínimas se mantêm em 22°C até a quinta, quando cai para 21°C, de acordo com a previsão.

Publicidade

Segundo a previsão do Climatempo, a chuva só deve voltar no próximo dia 26 de janeiro, terça-feira, ainda com calor e máxima de 34°C. Neste dia, a as nuvens devem aumentar e está prevista pancada de chuva à tarde e à noite.