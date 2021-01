Agentes fiscalizaram estabelecimentos e interditaram eventos ilegais durante este fim de semana no Rio Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/01/2021 15:37 | Atualizado 17/01/2021 15:42

Rio - A Prefeitura do Rio realizou, neste sábado (16), segundo dia das ações integradas para conscientização das medidas de proteção à vida da Secretaria Municipal de Saúde, 45 inspeções a estabelecimentos – com sete notificações sanitárias – e encerrou três festas clandestinas em diversos pontos da cidade. A operação, que continua neste domingo (17), inclusive na área de lazer do Aterro do Flamengo, acontece em locais de alto risco de alerta para a covid-19. Desde à noite da última sexta-feira (15) até a madrugada de hoje, foram 78 estabelecimentos inspecionados, três interditados (sendo duas casas de festas clandestinas) e 19 autos de infração sanitária lavrados.



O objetivo das operações, nesse momento, é orientar o público e proprietários quanto às normas de prevenção, além de corrigir situações flagradas, aplicando multa nos casos de descumprimento das orientações – resultando, até agora, em 19 autos de infração emitidos pelos fiscais do Instituto de Vigilância Sanitária (Ivisa).



Festas clandestinas

Somente no sábado, agentes do Ivisa fizeram duas interdições por funcionamento clandestino: “Ilha Sunset”, na Ilha do Ipê, na Barra; e “Churrasco Abençoado”, em Bangu, ambos na Zona Oeste. No mesmo dia, outro evento sem autorização, o “Xoxo”, que também ocorria na região da Gigoia, foi interrompido pela Guarda Municipal. Na véspera, guardas municipais encerraram encontro gospel realizado nas areias da praia da Barra da Tijuca.



"Sem prejuízo das ações de conscientização, a Prefeitura do Rio não vai abrir mão de impedir eventos que contrariam as medidas de proteção à vida que estão em vigor. Esse trabalho é preventivo, para salvar vidas. Precisamos da colaboração de todos para reduzir os índices de vítimas do novo coronavírus", declarou o secretário municipal de Ordem Pública, Brenno Carnevale.



Bairros

Publicidade

Os comboios integrados pela Secretaria de Ordem Pública (Seop) com equipes da Defesa Civil, Vigilância Sanitária e Guarda Municipal, e apoio da Polícia Militar, percorreram, desde o início da operação, áreas comerciais de 16 bairros: Méier, Tijuca, Vila Isabel, Leblon, Ipanema, Copacabana, Botafogo, Bangu, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Lapa, Ilha do Governador, Lagoa, Largo do Machado e Aterro do Flamengo (área de lazer).



A Prefeitura divulgou, nesta sexta-feira, o segundo boletim epidemiológico da covid-19. No relatório, 28 regiões administrativas estão na faixa de risco alto para a doença e cinco outras têm classificação moderada.