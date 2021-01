Arrastão na Linha Vermelha REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Por O Dia

Publicado 17/01/2021 20:23

Rio - Motoristas que passam pela Linha Vermelha na noite deste domingo (17) relatam um arrastão no sentido Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível observar que veículos estão parados no meio da pista.

Em um áudio, um motorista que está no local comenta: "galera, arrastão no final da Linha Vermelha. Tiro. Estou na ponta. Quem puder fazer alguma coisa para ajudar o amigo. Por favor". No meio da fala, ouve-se tiros. "Por favor, alguém ajude. Está dando tiros". Até o momento, não há relatos de vítimas. A reportagem aguarda posicionamento da Polícia Militar.

Na última terça-feira, uma família foi assaltada em plena manhã, na saída da Linha Vermelha acesso para a Linha Amarela, sentido Barra, próximo a comunidade do Timbau. De acordo com a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Vias Expressas foram acionados, mas os criminosos conseguiram fugir. No vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver um homem armado abordar uma família e anunciar o assalto. Nas imagens, uma mulher sai do carro com uma criança no colo. A 21ª DP (Bonsucesso) investiga.