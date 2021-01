Eduardo Paes Luciano Belford/Agencia O Dia

Publicado 18/01/2021 08:05 | Atualizado 18/01/2021 09:08

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes (DEM), disse que o Município vai receber mais de 200 mil doses de CoronaVac das 487.520 doses destinadas ao estado . A afirmação foi feita em entrevista ao Bom Dia Rio, da TV Globo, na manhã desta segunda-feira. "A Secretaria de Saúde está pronta", garantiu Paes.

"Se não tiver obstáculo, a gente começa amanhã", declarou o prefeito. Um pouco após a entrevista, Paes disse que o primeiro vacinado será nesta segunda-feira, às 17h, no Cristo Redentor.

Mais cedo, o governador do Rio em exercício, Cláudio Castro (PSC), garantiu que 300 mil pessoas deveriam receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19, já que 590 mil doses seriam destinadas ao Estado do Rio. A afirmação também foi feita na manhã desta segunda-feira ao Bom Dia Rio. O Estado, porém, vai receber 487.520 doses. Esse lote chegará às 13h e vai para 243.760 pessoas.



Castro disse que as primeiras pessoas a serem vacinadas devem ser profissionais da saúde e idosos acima de 85 anos a serem convocados. A imunização acontece em duas doses que devem ser aplicadas em um intervalo de 28 dias.



O governador está em São Paulo e vai participar de uma reunião com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para acertar os detalhes da distribuição da CoronaVac.



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou no domingo (17) o uso emergencial das vacinas CoronaVac, produzidas no Instituto Butantan, em São Paulo, e Oxford/AstraZeneca, produzida pela Fiocruz, no Rio.



Durante coletiva, o ministro Pazuello anunciou que a campanha de imunização contra a Covid-19 começa, em todo o país, na quarta-feira (20).