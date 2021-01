Por LUANA BENEDITO

Publicado 18/01/2021 10:40 | Atualizado 18/01/2021 11:54

Paes recebeu a imagem do padroeiro, que tem data comemorativa na quarta-feira (20), do cardeal-arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta."O dia começa com São Sebastião e termina no Cristo", completou o prefeito.Havia a expectativa para que o calendário da vacinação no Rio começasse na quarta-feira, dia do padroeiro do Município. No entanto, o primeiro vacinado foi antecipado para esta segunda-feira depois de um acordo com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e os governadores dos estados brasileiros.A vacinação contra a covid-19 tem início no país já nesta segunda-feira às 17h. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou no domingo (17) o uso emergencial das vacinas CoronaVac, produzidas no Instituto Butantan, em São Paulo, e Oxford/AstraZeneca, produzida pela Fiocruz, no Rio. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde do Rio, o município deve receber 231.840 doses da vacina CoronaVac.