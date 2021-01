BRT Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 11:17

Rio - Dois ônibus do BRT foram alvos de vandalismo, neste final de semana. Segundo a concessionária, além dos articulados, sete estações foram vandalizadas e também houve dois acidentes com motocicletas.



Na madrugada de sábado (16), criminosos forçaram a bilheteria e furtaram equipamentos das estações Ilha Pura e Centro Metropolitano. A concessionária também registrou furto de material na estação Recreio Shopping. Ainda no sábado, à noite, dois articulados foram vandalizados na altura da estação Mato Alto, no corredor Transoeste. Não houve feridos.



No domingo (17), validadores de catraca da estação Curicica foram depredados. Curicica é uma das estações reformadas nos últimos meses pelo BRT. Já na madrugada desta segunda-feira, 18, foram registrados furtos de fiação nas estações Vila Sapê, Asa Branca e Santa Efigênia.



O consórcio informou que foram registrados dois acidentes por invasão à pista exclusiva aos ônibus do BRT, ambos por motociclistas. Um na estação Mato Alto e outro na estação Dom Bosco, os dois sentido no Santa Cruz.