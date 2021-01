SMESQV começa o segundo projeto do Programa de atendimento aos idosos Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 12:05 | Atualizado 18/01/2021 12:41

Rio - Começa, nesta segunda-feira, o segundo projeto do Programa de atendimento aos idosos: o “nova.idade”, por meio da Secretaria Municipal de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida (SMESQV).

Inicialmente, mais de 300 idosos vão se beneficiar com videosaulas via Whatsapp sobre temas como atividade para memória, atividade física, artesanato, inglês e percussão.

Publicidade

De segunda a sexta-feira, os vídeos com duração em média de 3 a 5 minutos, serão disponibilizados sempre na parte da manhã. No período da tarde, a coordenadoria do projeto também encaminhará informes como dicas de saúde e alimentação.

“A busca por hábitos cada vez mais saudáveis na terceira idade vem crescendo e com isso, o objetivo da secretaria com o 'nova.idade', é melhorar a qualidade de vida desses cariocas, muitas vezes sozinhos durante o isolamento social, oferecendo vídeos de fácil aprendizado para reproduzir em casa até que possamos voltar com as atividades presenciais”, afirmou o secretário Junior da Lucinha.

Publicidade

Os idosos interessados em participar do projeto que ainda não são cadastrados, podem encaminhar uma mensagem para o número (21) 96518-2106.