Publicado 18/01/2021 14:58

Rio - A vacinação contra a Covid-19 começará nesta segunda-feira, após acordo entre o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e diversos governadores. No entanto, há muitas dúvidas sobre o assunto. Especialista alerta para a importância de manter protocolos de segurança mesmo após imunização.



Embora o imunizante contra o novo coronavírus seja motivo de comemoração, ainda será necessário continuar com os cuidados básicos por um tempo.

"A expectativa é de que a vacinação vai reduzir o número de pessoas doentes e, portanto, a disseminação do vírus. Porém, acreditamos que ele vai continuar circulando. Como nenhuma vacina tem 100% de eficácia, é imprescindível manter o uso da máscara, higiene das mãos e distanciamento social, que são as principais medidas para conter o avanço do vírus", explica a Dra. Beatriz Quental, infectologista da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo.

Conforme previsão da Organização Mundial da Saúde (OMS), para que haja a controle da transmissão do vírus, estima-se que é preciso imunizar entre 65% e 70% da população mundial.



No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, a imunização irá ocorrer em quatro etapas e em duas doses, tendo como prioridade a vacinação de profissionais de saúde, idosos, pessoas com comorbidades e indígenas, durante todo o ano de 2021.



"Os estudos realizados até agora mostraram melhor eficácia de determinadas vacinas com duas doses. Por isso, é importante seguir a indicação de receber as das doses, quando indicadas", destaca.



Para a maioria dos imunizantes, a vacinação deverá ocorrer em intervalo médio de 20 dias entre uma dose e outra.

Efeitos colaterais

Já em relação aos efeitos que a vacina pode proporcionar, a especialista afirma ser possível que imunizantes causem reações. "A maioria das reações observadas nos estudos realizados com as vacinas foram leves a moderadas. É importante ressaltar que, para liberação, todas as vacinas passam por estudos criteriosos, e os estudos realizados até agora mostram que as vacinas em teste são seguras", esclarece.



Segundo a Dra. Beatriz, alguns dos efeitos mais comuns são fadiga, febre e dor de cabeça, além de vermelhidão ou inchaço ao redor do local de aplicação.

Cuidados

A infectologista recomenda seguir com os cuidados básicos:



Higienizar as mãos frequentemente, com água e sabão, ou então higienize com álcool em gel 70%;

Ao tossir ou espirrar, cobrir nariz e boca com lenço ou com a parte interna do cotovelo;

Manter distância mínima de 1 (um) metro e meio entre pessoas em lugares públicos e de convívio social;

Higienizar objetos utilizados com frequência;

Não compartilhar objetos de uso pessoal;

Manter os ambientes limpos e bem ventilados;

Se estiver doente, evitar contato próximo com outras pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos;

Utilizar máscara em todos os ambientes.