Prefeitura do Rio faz verificação de estabelecimentos na cidade Divulgação Seop / Prefeitura do Rio

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 13:21

Rio - A Prefeitura do Rio realizou, neste fim de semana — início das ações de conscientização das medidas de prevenção à vida e combate à pandemia de covid-19, 124 inspeções em estabelecimentos comerciais de 20 bairros.

O trabalho, coordenado pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), resultou em 23 infrações sanitárias e cinco interdições, sendo quatro de festas clandestinas que provocariam aglomerações: somadas, as estimativas de público chegariam a mais de dois mil participantes. Um evento não autorizado na areia da praia da Barra da Tijuca também foi interrompido, com público dispersado.



Já na fiscalização de trânsito, entre sábado e domingo, foram removidos 311 veículos por estacionamento irregular em ações na orla.



As ações começaram na noite de sexta (15) e prosseguiram ao longo do fim de semana percorrendo, no total, 20 bairros da cidade: Méier, Tijuca, Vila Isabel, Leblon, Ipanema, Copacabana, Botafogo, Bangu, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Lapa, Ilha do Governador, Lagoa, Largo do Machado, Aterro do Flamengo (área de lazer), Vila da Penha, Vista Alegre, Gávea, Urca e Campo Grande.



Interdições

Todas as interdições ocorreram em estabelecimentos da Zona Oeste, sendo um depósito de bebidas na Barra da Tijuca e outros quatro locais de eventos. As festas interrompidas foram o “Sambinha do Sheik 40º graus”, na casa “Bora Bora”, em Campo Grande; “Ilha Sunset”, na Ilha do Ipê, na região da Gigoia, na Barra; “Churrasco Abençoado”, em Bangu; e “Xoxo”, também na região da Gigoia.



O secretário municipal de Ordem Pública, Brenno Carnevale, voltou a pedir a colaboração da população no combate à pandemia.



“Esse trabalho é preventivo, para salvar vidas. Precisamos da colaboração de todos para reduzir os índices de vítimas da Covid-19. A Prefeitura está atuando, diariamente, para auxiliar neste sentido, mas é fundamental que todos participem”, declarou.