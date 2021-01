Japeri recebeu 30 mil seringas e agulhas e traça plano de imunização de grupos prioritários Divulgação/Igor Lima

Publicado 18/01/2021 16:12

Rio - O lote inicial de 487.520 doses da vacina contra a covid-19 está previsto para chegar, na noite desta segunda-feira, na cidade do Rio . Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o município do Rio receberá a maior quantidade, com 231.840 doses da vacina CoronaVac, com previsão de vacinação de 105.518 profissionais de saúde, 4.619 pessoas acima de 60 anos e 332 pessoas com deficiência institucionalizada. Ao chegarem, as doses serão distribuídas entre os 92 municípios do Estado. As cidades da Região Metropolitana do Rio já estão se organizando para receber a remessa de vacinas.

Confira:

Itaboraí

A assessoria de imprensa da Prefeitura de Itaboraí informa que a cidade receberá 4.620 doses (divididas em dois ciclos de aplicação) da vacina contra covid-19 nessa primeira fase e a vacinação está prevista para começar na próxima quarta-feira. O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, e o secretário Municipal de Saúde, Cosme Salles Filho, participaram, na manhã desta segunda-feira, de uma reunião por videoconferência com o Superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde, Mário Sérgio, e com o Coordenador Estadual de Imunização, Valter Almeida.

No encontro, foi explicado que as doses para a população itaboraiense serão entregues entre a noite desta segunda-feira e a manhã desta terça-feira. Assim como o Estado, a Secretaria Municipal de Saúde de Itaboraí vai seguir o Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde. Os primeiros itaboraienses vacinados serão os trabalhadores da saúde da linha de frente, que compõem a rede de urgência e emergência, além de idosos das instituições de longa permanência.

Os idosos serão vacinados nas próprias instituições públicas pela equipe volante de imunização e os profissionais de saúde serão vacinados nos ambientes de trabalho. A Secretaria Municipal de Saúde esclarece ainda que criou o ‘Comitê Municipal de Acompanhamento de Vacinação’ composto por profissionais de saúde com experiência em imunização para acompanhar os efeitos e possíveis reações da vacina.

Nilópolis

A Prefeitura de Nilópolis está preparada para receber as 11.290 doses da vacina contra a covid-19 que serão distribuídas nesta primeira fase da vacinação, segundo determinação da Secretaria de Estado de Saúde. O secretário municipal de Saúde, Marco Aurelio Pereira, informou que, assim que as doses chegarem, 36 horas depois os 12 postos de saúde estarão preparados para iniciar a vacinação.

A Prefeitura seguirá o protocolo do Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde e atenderá, nesta primeira fase, idosos a partir dos 75 anos, profissionais da saúde e idosos que vivem em instituições de longa permanência (asilos). Devem chegar, nesta segunda-feira, à cidade 53.600 seringas que serão usadas nessa fase da vacinação e também nas etapas posteriores.

Japeri

O município de Japeri, na Baixada Fluminense, foi um dos 30 do Estado do Rio a receber insumos para a vacinação contra a Covid-19 no último fim de semana. A remessa, que contém 30 mil agulhas e seringas descartáveis de 3ml, foi entregue na sede da Secretaria Municipal de Saúde e inspecionada de perto pela Prefeita Dra. Fernanda Ontiveros e pelo secretário interino da Pasta, Francisco Nacelio.

De acordo com a Coordenadora de Vigilância Epidemiológica, Renata Lameira, a expectativa é de que as primeiras doses do imunizante cheguem a Japeri ainda esta semana. "O público-alvo já foi determinado pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Saúde do Estado, e neste primeiro momento, abrange profissionais de saúde e idosos acima de 75 anos. Estamos discutindo possíveis estratégias acerca da divisão deste grupo prioritário para então montar a logística de distribuição das doses em nossas unidades", explicou.

Para a prefeita Drª. Fernanda Ontiveros, a aprovação emergencial da vacina por parte da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) foi motivo de comemoração. "Como médica, é um alento enorme saber que o imunizante está, de fato, começando a chegar a quem mais precisa. Quero registrar minha gratidão a todos os profissionais da ciência empenhados nesta guerra contra a Covid-19 e também ao Governo do Estado por esta parceria. Graças à doação destes insumos, poderemos investir mais na logística de distribuição para a nossa população. É um dia de muita alegria para nós", declarou a gestora.

O DIA entrou em contato com outras cidades da Região Metropolitana do Rio, como Niterói, São Gonçalo, Duque de Caxias, Magé, São João de Meriti, Maricá, Nova Iguaçu, Belford Roxo, Queimados e Seropédica, mas ainda não obteve retorno.