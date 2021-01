Por Bruna Fernandes

Publicado 19/01/2021 00:00

Dando início a mais uma semana com o melhor da música ao vivo nas noites de happy hour dos clientes do TopShopping, o Top Music recebe a banda Merlin, hoje, às 19h, na Praça de Alimentação do 3º Piso. Formada em 2009 por Joãozinho, Thiago Martins, Ari Jr e Anderson Oliveira, a Merlin alia a performance musical com carisma e um repertório diferenciado, transformando cada show em uma experiência única.

Amanhã, quem passar pela Praça de Alimentação do 2º piso poderá curtir o som do cantor Guga Sabatiê. Compositor há mais de 15 anos, Guga consegue colocar sua identidade nas versões de músicas já conhecidas pelo público trazendo de forma única e marcante o melhor da MPB e do Pop brasileiro. Seu repertório inclui canções de Djavan, Roupa Nova, Milton Nascimento, entre outros.

Na quinta-feira, será a vez do cantor Heverton Castro comandar o público. Semifinalista do reality 'The Voice Brasil', da Rede Globo, Heverton preparou um repertório que inclui artistas renomados como Lulu Santos e Tim Maia. O artista se apresenta no Top Music na Praça de Alimentação do 3º Piso.

Na sexta-feira, a cantora Thati Moraes sobe ao palco do Top Music, na Praça de Alimentação do 2º Piso. Com um repertório amplo em Bossa Nova, MPB, Pop, Rock e hits internacionais, Thati atua há mais de dez anos no mercado da música e fez parte de diversos projetos musicais e culturais. Além disso, a cantora já participou da programação musical de vários bares do Rio de Janeiro, como Vivo Rio, Beco das Garrafas, Barthodomeu, Lapa 40 Graus, Espetto Carioca entre outros.

No domingo, o cantor João Carvalho promete animar os clientes. Ele iniciou sua trajetória na música aos 12 anos com aulas particulares e projetos pelo bairro do Méier, onde morava, até chegar à escola de música Villa Lobos. Hoje, o cantor traz na bagagem um trabalho versátil e consolidado dentro do segmento musical. A apresentação de João Carvalho será na Praça de Alimentação do 2º piso.