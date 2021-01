CoronaVac, vacina contra a covid-19 desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan Divulgação

Por Bernardo Costa

Publicado 18/01/2021 17:32 | Atualizado 18/01/2021 18:06

As primeiras doses da vacina CoronaVac chegaram, por volta de 17h desta segunda-freira, no aeroporto Santos Dumont, no Rio. O número de doses ainda não foi confirmado pelo governo do estado. As vacinas estão sendo encaminhadas à Central Geral de Abastecimento (CGA) da Secretaria de Estado de Saúde (SES), em Niterói.

Duas dessas doses seguirão de helicóptero para cerimônia no Cristo Redentor, onde serão vacinadas as duas primeiras pessoas no estado do Rio. Segundo a SES, a vacinação está prevista para acontecer nas próximas horas.

Publicidade

Os próximos carregamentos de CoronaVac para o Rio serão em dois voos da Azul Linhas Aéreas. Os aviões partem de Guarulhos para o aeroporto do Galeão. O primeiro sai às 18h15 e chega às 19h30 desta segunda-feira. Já o segundo parte nesta madrugada, às 3h40, e chega ao Galeão às 4h45 desta terça-feira.

Até o momento, a Azul Linhas Aéreas e o Ministério da Saúde não confirmaram o número de doses em cada voo.