Publicado 18/01/2021 18:06 | Atualizado 18/01/2021 18:09

Rio - Um levantamento realizado pela plataforma Fogo Cruzado mostrou que, em 2020, o Grande Rio registrou o menor índice de tiroteios desde julho de 2016: "apenas" 13 por dia. Em comparação com 2018, ano da intervenção federal, a média era o dobro.



Apesar da redução em comparação com outros anos, os números não deixaram de chamar atenção e os tiroteios continuaram acontecendo. No início da pandemia do coronavírus, muita gente perdeu emprego e seus pequenos negócios. No Rio, moradores se mobilizaram para se ajudar. E quando voluntários foram entregar doações de comida e produtos de limpeza, eles foram mortos.



Leandro Rodrigues da Matta tomou um tiro de fuzil logo depois de entregar uma cesta básica na casa de um amigo, em Cordovil, na Zona Norte. Um PM assumiu que atirou no corretor de imóveis porque ele "era bandido". Além desse caso, outras 7 ações sociais foram interrompidas a tiros, como as organizadas pelo Voz das Comunidades, no Alemão, e pelo Rio de Paz, no Jacarezinho. Ao todo, 5 pessoas morreram e 2 ficaram feridas.

