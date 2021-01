Por O Dia

Publicado 18/01/2021 20:13

Rio - Um idoso morreu, na tarde desta segunda-feira, em um acidente de trânsito envolvendo uma viatura do 24º BPM (Queimados) na BR 465, em Seropédica, Região Metropolitana do Rio. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, outras duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao hospital.

Segundo a Polícia Militar, o homem, de aproximadamente 70 anos, teria sido atingido pela viatura após ele ter tentado atravessar a rua. Para tentar desviar o carro do idoso, os policiais bateram em um carro que estava no acostamento da via.