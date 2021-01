Boletim covid-19 desta segunda-feira (18) Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 20:58

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta segunda-feira, 482.431 casos confirmados e 27.805 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24h, foram contabilizados 373 novos casos e 14 mortes. Entre os casos confirmados, 448.246 pacientes se recuperaram da doença.



De acordo com a pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia intensiva (UTI) para a covid-19 é de 68.2%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 60.3%.



Publicidade

Rio vacina as duas primeiras pessoas contra a covid-19 no estado



Publicidade

O evento aconteceu com atraso, devido a problemas na logística de transporte. Apenas dez caixas chegaram na cidade, em avião fretado por um senador do Espírito Santo. O governador do Rio garantiu que até as 12h desta terça-feira todos os municípios tenham a vacina. A previsão é de que todas as caixas cheguem no Rio até as 24h.