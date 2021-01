Lucilene, profissional de enfermagem, será a primeira em São João de Meriti ARQUIVO PESSOAL

Por Yuri Eiras

Publicado 19/01/2021 12:05 | Atualizado 19/01/2021 12:19

Rio - Chegaram na manhã desta terça-feira (19), em caminhões, as vacinas reservadas aos municípios da Baixada Fluminense. Segundo o governo do estado, Mesquita, Nilópolis, Japeri e Queimados receberam as caixas com os imunizantes via terra. Já Paracambi recebeu via ar. Alguns municípios já escolheram quem serão as primeiras pessoas a receberam a dose da vacina. Em São João de Meriti, a escolhida é uma profissional de serviços gerais do hospital do município. Em Japeri, uma psicóloga será a pioneira da cidade.

Lucilene Quintino Alves, de 57 anos, receberá a primeira dose da Coronavac em cerimônia na tarde desta terça-feira, às 17h, no Hospital Municipal São João de Meriti. A felicidade é gigante da supervisora de serviços gerais, que trabalha há 16 anos em unidades de saúde. "Expectativa de muita satisfação porque essa vacina é esperada demais. A gente esperou tanto chegar, de repente vem essa notícia de que eu serei a primeira na cidade. Para mim, isso e uma vitória", comentou Lucilene.

"Perdi amigos profissionais da área da saúde para a Covid-19, isso deixou a gente muito triste. Vemos muitas pessoas aqui no hospital na expectativa de sair, de se curar. Essa vacina traz renovação", afirmou a profissional, antes de reforçar a importância da imunização: "É o que falo: as pessoas tem que se vacinar. Não é só por cada um de nós, é pela sociedade".

O recado de Lucilene é o mesmo que Ruth Valentim Doro, de 56 anos, quer passar. Psicóloga e diretora do programa de Saúde da Mulher de Japeri, ela será a primeira pessoa a ser imunizada no município de pouco mais de 105 mil habitantes. Japeri ainda não confirmou data e local da primeira imunização.

"O sentimento é de gratidão. De primeira, achei que não merecia, por não ser exatamente da linha de frente no combate à Covid. Mas a saúde mental também é fundamental. Nosso serviço é importante de outra forma, trabalhamos nos bastidores. Sei que fui escolhida pela vida inteira dentro do município, são 30 anos de contribuição", afirmou Ruth, moradora de Engenheiro Pedreira.

"Sou psicóloga, mas também tenho formação em auxiliar de enfermagem. De qualquer forma, acho que todo profissional de saúde é um cuidador. E é assim que lido: acho fundamental a informação chegar, principalmente em um município como o nosso, pequeno, e com vários problemas. Me sinto grata", completou Ruth.

A Região Metropolitana do Rio foi atingida brutalmente pela Covid-19 desde o início da pandemia, e na Baixada Fluminense não foi diferente. Belford Roxo receberá 7.730 doses; Duque de Caxias, 11.230; Guapimirim, 1.200; Japeri, 3.430; Mesquita, 3.320; Nilópolis, 11.290; Nova Iguaçu, 14.930; Paracambi, 1.310; Queimados, 2.660; São João de Meriti, 14.870; Seropédica, 1.500.

Técnica de enfermagem foi a primeira na capital

A primeira vacinada em solo fluminense também foi da área da saúde. A técnica de enfermagem Dulcineia Lopes, de 59 anos, foi a escolhida. Ela foi imunizada em cerimônia segunda-feira, no Cristo Redentor. Ela trabalha no Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, referência no tratamento da Covid-19.

"A emoção de ser vacinada não tem como descrever, principalmente ser vacinada lá no Cristo Redentor. Não tinha lugar melhor para se fazer esse evento. Fiquei muito emocionada. E a vacina não dói! Sei que todas as vacinas têm seus efeitos colaterais, mas eu não tenho sentido nada. Dormi bem, acordei bem", disse a técnica de enfermagem ao Bom Dia Rio.