Cidades que já receberam as vacinas



Por terra - 33 municípios Rio - Desde 6h desta terça-feira, o Governo do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Saúde, realiza a distribuição das vacinas contra a covid-19 a todos os 92 municípios do estado. As doses estão sendo transportadas em vans, caminhões e em helicópteros da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. Todas as cidades do estado receberão o imunizante ainda hoje. Até a última atualização do Governo, às 10h50, lotes haviam sido enviados para 68 municípios (lista abaixo).

Pinheiral

Búzios

Casimiro de Abreu

Rio das Ostras

Barra do Piraí

Mendes

Engenheiro Paulo de Frontin

Miguel Pereira

Vassouras

Paty do Alferes

Areal

Levy Gasparian

Sapucaia

Saquarema

Araruama

Iguaba Grande

São Pedro da Aldeia

Cabo Frio

Arraial do Cabo

Quatis

Piraí

Rio Claro

Porto Real

Rio das Flores

Mesquita

Nilópolis

Japeri

Queimados

Itaboraí

Tanguá

Rio Bonito

Silva Jardim

Niterói



Por ar - 35 municípios



Duas Barras

Bom Jardim

Trajano de Moraes

Macuco

Santa Maria Madalena

São Sebastião do Alto

Cantagalo

Carmo

Nova Friburgo

Varre-Sai

Porciúncula

Natividade

Bom Jesus de Itabapoana

Italva

Laje do Muriaé

São José de Ubá

Cambuci

Santo Antônio de Pádua

Aperibé

Itaocara

Conceição de Macabu

Carapebus

Quissamã

São Francisco de Itabapoana

São João da Barra

Cardoso Moreira

São Fidélis

Três Rios

Paraíba do Sul

Paracambi

Barra Mansa

Resende

Itatiaia

Volta Redonda

Valença