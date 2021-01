Linha Vermelha ficou engarrafada após acidente REPRODUÇÃO/COR

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 12:52

Rio - Um homem morreu e uma mulher ficou gravemente ferida após um acidente na Linha Vermelha, na altura de São Cristóvão, Zona Norte do Rio. O casal estava em uma motocicleta que bateu na mureta do Elevado Rufino Pizarro. Com o impacto, os dois foram lançados e caíram embaixo, na Rua Bela, próximo ao Centro de Tradições Nordestinas.

O homem, identificado como Douglas Silva, de 29 anos, morreu na queda. A mulher, Mayara dos Santos, 25, foi levada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. O quadro dela é grave.

Publicidade

Com o acidente, a via chegou a ser fechada durante a manhã desta terça-feira. Em nota, a Polícia Militar informou que "policiais militares do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foram verificar ocorrência na pista sentido Centro da Linha Vermelha, altura de São Cristóvão. No local, houve um acidente de trânsito e duas pessoas caíram da parte elevada da via. Uma equipe do Corpo de Bombeiros também foi designada ao local e um óbito foi constatado. A outra vítima foi socorrida ao Hospital Municipal Souza Aguiar. A área está isolada".