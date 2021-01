Um morto e três baleados em ação da PM no município de Itaboraí Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 14:04

Rio – Uma operação da Polícia Militar em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio, terminou com um suspeito morto e outros quatro baleados, na manhã desta terça-feira (19). Todos eles, de acordo com o 35º BPM (Itaboraí), estavam em uma area controlada por traficantes e participaram do confronto. Na ação, foram apreendidas armas e drogas.



A troca de tiros ocorreu na localidade conhecida como Rua Cem. Policiais que vasculhavam a região foram atacados por bandidos armados.



A PM informou que os feridos foram socorridos por paramédicos do Corpo de Bombeiros e levados para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo. Não há informações sobre estado de saúde.