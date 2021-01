A autora do crime foi detida em Petrópolis, na Região Serrana do Rio Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 17:34 | Atualizado 19/01/2021 17:35

Rio - Policiais civis da 37ª DP (Ilha do Governador) prenderam uma mulher, de 40 anos, acusada de tentativa de homicídio contra um homem, de 51, no último domingo (17). Ela foi encontrada na localidade de Araras, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, nesta terça-feira (19). Contra a moça, foi cumprido um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça.



De acordo com os agentes, o homem foi esfaqueado após ser flagrado beijando a namorada da autora do crime durante um churrasco, realizado em um condomínio na Ilha do Governador. A acusada, motivada por ciúmes, foi até seu apartamento e voltou com uma faca. Ela foi em direção à vítima e desferiu um golpe no ombro e um no abdômen. Após a agressão, o homem foi socorrido e levado a um hospital, onde permanece internado. Ainda segundo os policiais, a criminosa mora em Portugal e estava com viagem marcada para ir ao país no dia 1º de fevereiro.



A mulher foi encaminhada ao sistema prisional e ficará à disposição da Justiça.