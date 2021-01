Passageiros são vítimas de assalto durante viagem em ônibus Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 18:24 | Atualizado 19/01/2021 18:32

Rio - Passageiros de um ônibus da linha 431 (Monjolos-Niterói), da empresa Fagundes, foram alvos de um assalto na altura do bairro Caramujo, em Niterói, na tarde desta terça-feira (19). De acordo com o delegado da 78º DP (Fonseca), Geraldo Assed, o criminoso embarcou no ônibus na altura da Amaral Peixoto, também em Niterói, e anunciou o assalto minutos depois, deixando dezenas de passageiros assustados.

Celulares e dinheiro das vítimas foram levados na ação que só terminou quando o homem desceu do veículo próximo ao bairro do Baldeador. Ainda segundo o delegado que está apurando o caso, muitos passageiros tiveram seus pertences levados, mas nem todos foram até a delegacia registrar ocorrência.

O caso segue em investigação para encontrar o autor do crime.

Passageiros que costumam pegar conduções próximo à Rodoviária João Goulart, principal terminal de ônibus da região, em horários estratégicos, já compartilharam na internet a falta de segurança durante a viagem.

