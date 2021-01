Davison Luíz Senhorini, de 36 anos Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 19:05 | Atualizado 19/01/2021 19:10

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta terça-feira, um cartaz pedindo informações que possam levar à prisão do empresário capixaba Davison Luíz Senhorini, de 36 anos. Ele é suspeito de fazer parte de uma organização criminosa especializada em furto de combustíveis diretamente de dutos, responsável por mais de doze perfurações nos municípios de Quissamã e Carapebus, no Norte Fluminense do Rio. O bando lucrou em um único furto o valor aproximado de 500 mil litros de petróleo cru.



Durante as investigações, o empresário foi identificado como braço financeiro da organização criminosa, ligado ao maior ladrão de combustíveis do país, Denílson Silva Pessanha, o Maninho do Posto. Davison financiou o restante do grupo com veículos e expressivos repasses de dinheiro que possibilitaram as ações criminosas.



Já foram realizadas duas fases da Operação Sete Capitães, uma em novembro de 2019, prendendo seis integrantes da organização criminosa, e uma segunda que identificou os demais responsáveis diretos pelas perfurações nos dutos, transporte dos combustíveis, bem como o receptador do líquido subtraído e financiador da organização criminosa. De acordo com as investigações, oito dos investigados são do estado de São Paulo, sendo estes os responsáveis pelo transporte do combustível subtraído no Norte Fluminense.



Ainda segundo investigação, em 2019 ocorreram 40 furtos clandestinas. Já em 2020, apenas 13 derivações no Estado do Rio. Com a prisão do maior furtador de combustíveis do país, o Maninho do Posto, realizada pela Especializada em novembro de 2020, com o auxílio de informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), não há mais registros dos crimes no estado do Rio de Janeiro.



O Disque Denúncia recebe informações sobre o Davison Senhorini nos seguintes canais de atendimento:



. WhatsApp Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

. Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

. Telefone do Disque-Denúncia (21) 2253-1177

. APP “Disque Denúncia RJ “.

. Https://twitter.com/PProcurados (mensagens).

O Anonimato é Garantido.



A Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) está encarregada do caso e do inquérito criminal.