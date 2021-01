Delegacia de Copacabana Divulgação / Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 21:35 | Atualizado 19/01/2021 21:49

Rio - Policiais da 12ª DP (Copacabana) prenderam em flagrante, nesta segunda-feira, um homem suspeito de receptação. O criminoso, que não teve a identidade revelada, tentou vender um celular furtado ao próprio dono do aparelho em Copacabana, na Zona Sul do Rio.



Segundo a Polícia Civil, a vítima teve seu telefone furtado e acionou o modo perdido do celular. Um número de contato foi indicado na tela do aparelho. O criminoso, que estava com o telefone furtado, viu o número de telefone e entrou em contato com o proprietário na tentativa de vendê-lo pelo valor de R$ 500. A vítima procurou a delegacia e o homem foi preso.