Garis atuam na remoção de resíduos na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio William/Comlurb

Por O Dia

Publicado 20/01/2021 13:27 | Atualizado 20/01/2021 13:38

Rio - A megaoperação de limpeza, capina, roçada e poda, promovida pela Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb), na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, uma das principais vias da Zona Oeste do Rio, continua em andamento nesta quarta-feira (20). A ação acontece em toda a extensão da via até a Avenida Ayrton Senna. Até o fim da manhã de hoje, a empresa já havia retirado cerca de nove toneladas de resíduos e terra do local.



Uma equipe formada por 70 garis está atuando no trabalho de remoção de lixo, capina e roçada, com o apoio de 30 roçadeiras, dez sopradores e equipamentos extremamente eficientes para varrição e limpeza que correspondem ao trabalho de cinco garis com vassouras, além de um caminhão compactador. A previsão é de que 50 mil metros quadrados de área verde recebam o tratamento especial.



Já os serviços de poda mecanizada e remoção de galhos estão sendo feitos por oito garis, com apoio de motopodas e motoserras. A ação especial faz parte da operação integrada dos serviços da Comlurb, lançada no início do ano, para mudar a percepção de limpeza da capital fluminense, acabando com todas as grandes demandas pendentes que precisam ser resolvidas. A ideia é que, depois dessas operações, os serviços sejam integrados com eficiência na rotina de manutenção, sem que haja necessidade de novos mutirões.