Animais mantidos em cativeiro são resgatados pelos agentes Divulgação/Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 20/01/2021 13:44 | Atualizado 20/01/2021 13:49

Rio - Policiais da 152ª DP (Duas Barras) realizaram, nesta quarta-feira (20), a "Operação Dia da Caça". A ação teve como objetivo coibir a caça ilegal no município e cumprir quatro mandados de busca e apreensão em residências da localidade. Uma pessoa foi presa em flagrante por porte de arma de fogo e crime ambiental. O nome do suspeito não foi divulgado. Houve, ainda, apreensão de quatro armamentos de fabricação caseira, além de objetos utilizados na caça de animais mantidos em cativeiro.



Segundo os agentes, as investigações iniciaram após denúncias de que moradores possuíam armas sem registro e faziam uso delas para a prática de caça ilegal, além de manutenção ilícita de animais em cativeiro.