Covid-19: número de mortos no Rio chega a 27.755 Reprodução

Por O Dia

Publicado 20/01/2021 18:39 | Atualizado 20/01/2021 19:03

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta quarta-feira (20), 490.821 casos confirmados e 28.215 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24h, foram contabilizados 4.015 novos casos e 189 mortes. Entre os casos confirmados, 448.248 pacientes se recuperaram da doença.

De acordo com a pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia intensiva (UTI) para a covid-19 é de 68,1%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 61%.



Nesta quarta-feira, a Prefeitura do Rio intensificou a vacinação em abrigos de longa permanência para idosos e unidades de saúde. Moradores do Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, também foram vacinados. Cerca de 57 artistas em idade avançada que moram no retiro e 47 funcionários receberam a primeira dose. As atrizes Zezé Mota e Solange Couto estão entre as primeiras famosas que receberam a vacina.

Pessoas com deficiência, a partir dos 18 anos, que vivem em cinco moradias assistidas pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, além de funcionários, também receberam a primeira dose. Ao todo, foram vacinados 50 paraplégicos, tetraplégicos, deficientes intelectuais e pessoas com outras deficiências.

A imunização contra o novo coronavírus no estado começou, de forma simbólica, na segunda-feira (18), com as duas primeiras pessoas vacinadas aos pés do Cristo Redentor. Na terça-feira (19), os profissionais da linha de frente de combate à covid-19 do Hospital Ronaldo Gazolla e de idosos do Abrigo Cristo Redentor também foram imunizados.

