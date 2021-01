Vacinação no Retiro dos Artistas em Jacarepaguá. A artista, letrista, Ana Terra, é a primeira a receber a vacina no retiro. Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 20/01/2021

Rio - O município do Rio de Janeiro já vacinou 31.177 pessoas dos grupos prioritários desta primeira etapa. A vacinação começou oficialmente nesta terça-feira (19), no Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em Acari, e em alguns asilos e casas de repouso. Nesta quarta-feira, feriado de São Sebastião, a ação foi intensificada com as equipes das unidades de Atenção Primária trabalhando para levar a vacina às instituições de longa permanência. Também foram vacinados profissionais dos hospitais públicos e particulares que atendem covid-19 e das clínicas da família e centros municipais de saúde.



Entre os vacinados até o momento, 23.962 são profissionais de saúde, 6.589 idosos em asilos e casas de repouso, 564 pessoas com deficiência que vivem em instituições de longa permanência, 43 indígenas e 19 quilombolas.



É importante reforçar que, neste primeiro momento, a população não deve ir aos postos em busca da vacina. Por enquanto, a vacinação é destinada aos primeiros grupos prioritários formados por: trabalhadores de saúde que atendem diretamente pacientes com covid-19; da Atenção Primária envolvidos na campanha de vacinação; também os profissionais de saúde que atuam em CTI, urgência e emergência e que estavam afastados por idade ou comorbidade; idosos e deficientes que vivem em instituições de longa permanência e os profissionais que trabalham nesses locais; grupos indígenas e quilombolas.





Do total de 487.500 doses da CoronaVac chegaram ao estado do Rio de Janeiro na última segunda-feira (18), a capital recebeu 231.840 doses da vacina. Esse total equivale a duas doses para cada uma das 115 mil pessoas que a prefeitura pretende vacinar até sábado (23).

A prefeitura planeja concluir a primeira etapa da campanha até sábado (23), com a vacinação de 115 mil pessoas, que estão distribuídas assim:



- 51.100 profissionais que trabalham em CTIs e enfermarias para pacientes com Covid-19;



-35 mil funcionários de urgências e emergências, entre eles cerca de 800 que estão afastados por idade ou comorbidade;



-19 mil profissionais envolvidos com a vacinação;



-8.800 idosos em instituições de longa permanência, além de 1.100 funcionários desses locais.