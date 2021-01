Polícia Civil Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 21/01/2021 10:01 | Atualizado 21/01/2021 10:17

Rio - Policiais civis da 12ª DP (Copacabana) prenderam em flagrante seis integrantes de uma quadrilha de estelionatários, no bairro São Conrado, Zona Sul do Rio. De acordo com as investigações, o grupo fazia compras e reservas de imóveis pela internet por meio de fraudes com dados bancários de terceiros. Os criminosos adquiriam dados de cartões de crédito em grupos de aplicativos de mensagens para realizar as transações fraudulentas, utilizando nomes de "laranjas".



A ação aconteceu na última terça-feira. Os seis acusados foram autuados pelo crime de associação criminosa. Dois deles também vão responder por corrupção ativa, pois ofereceram dinheiro aos policiais para não serem presos. Agentes da 12ª DP também representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva de todos os integrantes da associação criminosa presos na ação.



O grupo criminoso foi encaminhado para o sistema prisional e ficará à disposição da Justiça.