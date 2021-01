Réplica de pistola e granada foram apreendidas por agentes no bairro Pantanal Reprodução/Twitter

Rio - Um veículo, que tinha sido roubado, foi recuperado pela equipe do 15ºBPM (Duque de Caxias), na madrugada desta quinta-feira, em ação de policiamento ostensivo no bairro Pantanal, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense do Rio. Três homens foram presos e encaminhados à 60ºDP (Campos Elíseos) para registro de ocorrência.

Agentes estavam em ação de policiamento ostensivo na região quando abordaram um veículo em atitude suspeita. No entanto, os ocupantes desobedeceram à ordem de parada. Equipes de apoio foram acionadas para o cerco tático e o veículo foi alcançado.

Uma réplica de pistola e uma granada foram apreendidos na ação.