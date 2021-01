Homem foi preso por policiais do 4º BPM com 121 bolas de cocaína e por tentativa de suborno Reprodução/Twitter

Por O Dia

Publicado 21/01/2021 11:51

Rio - Policiais militares do 4ºBPM (São Cristóvão) prenderam, na tarde de quarta-feira, um homem por porte de drogas e tentativa de suborno. Agentes em patrulhamento pela Avenida do Exército, em São Cristóvão, na Zona Central do Rio, encontraram 121 bolas de cocaína no carro do criminoso.

O homem tentou subornar a equipe policial, chamando uma outra pessoa para ir ao local com uma quantia de R$ 11.469,00, segundo a Polícia Militar.

Publicidade

Os dois foram detidos e conduzidos à 17ª DP (São Cristóvão).