Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta quinta-feira, 494.127 casos confirmados e 28.440 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24h, foram contabilizados 3.306 novos casos e 225 mortes. Entre os casos confirmados, 458.952 pacientes se recuperaram da doença.



De acordo com a pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia intensiva (UTI) para a covid-19 é de 68.5%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 59.5%.



Eduardo Paes diz que não terá Carnaval em julho



O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, utilizou suas redes sociais, no início da tarde desta quinta-feira, para anunciar que não haverá o carnaval em julho de 2021 , que tinha sido previsto pela Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa), para os dias 11 e 12, com o cancelamento dos desfiles em fevereiro de 2021, devido à pandemia da Covid-19.