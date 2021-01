Edifício-sede da Cedae, no Centro do Rio Tomaz Silva/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 21/01/2021 18:48 | Atualizado 21/01/2021 18:48

Rio - A Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) garantiu, em audiência nesta quinta-feira, que disponibilizará, em seu site, os dados técnicos de qualidade da água para conhecimento de todos os consumidores. A sessão foi presidida pela juíza Alessandra Tufvesson, com a Defensoria Pública do Rio, Ministério Público, representantes dos governos do Estado e do Município e da RioMetrópole.

Segundo o acordo, as informações deverão ser apresentadas em até 24 horas a partir dos resultados laboratoriais, que deverá ocorrer em até no máximo sete dias. A partir daí, a Defensoria Pública e o Ministério Público avaliarão todos os dados e documentos apresentados e decidirão as medidas a serem tomadas frente aos resultados.



O problema envolvendo a água da Cedae e a geosmina teve início há exatamente um ano, em janeiro de 2020. Em março houveram mais de 400 denúncias de falta de abastecimento colhidas pela Defensoria e em Dezembro nova falta d’água para os moradores de cidades abastecidas pela elevatória do Lameirão. Ações da DPRJ durante esse período garantiram carros-pipa e indenização à população.

Moradores voltam a reclamar do gosto e cheiro da água

Moradores de diversos bairros do Rio e da Baixada Fluminense voltaram a reclamar da qualidade da água oferecida pela Cedae. Eles relatam o abastecimento com cheiro e gosto ruins há uma semana . As reclamações acontecem um ano após a crise hídrica causada pela proliferação de um composto orgânico produzido por micro-organismos por causa da presença de esgoto na água.

Procurada, a Cedae ainda não comentou o caso. A Defensoria Pública informou que o Núcleo de Defesa do Consumidor (Nudecon) está acompanhando a situação e vai analisar o que pode ser feito. Mas sem previsão.