Detran realiza mutirão de atendimento neste sábado Foto: reprodução internet

Por O Dia

Publicado 22/01/2021 09:49

Rio - O Detran-RJ realiza, neste sábado, um mutirão de serviços para a população. O departamento disponibilizará 5,1 vagas de atendimento, sendo 3,5 mil para serviços veiculares e 1,6 vagas para habilitação em 33 unidades de todo o estado do Rio de Janeiro. O serviço de transferência de propriedade contará com 2 mil vagas. Os serviços serão realizados com agendamento prévio para evitar aglomerações, com vagas que serão disponibilizadas a partir de meio-dia desta sexta-feira.