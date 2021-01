Parque Nacional da Tijuca aumenta restrições após desrespeito às regras e aglomerações Divulgação / Parque Nacional da Tijuca

Publicado 22/01/2021 10:25

Rio - O Parque Nacional da Tijuca anunciou, nesta sexta-feira, medidas mais restritivas após o aumento de casos na cidade e o desrespeito dos visitantes, que provocaram aglomerações. O parque informou que as mudanças serão aplicadas somente aos finais de semana e nos feriados e já começa a valer a partir de amanhã (23).

O setor Floresta, que conta com pontos turísticos como a Cascatinha Taunay, o Pico da Tijuca, a Cachoeira das Almas, terá o horário de funcionamento reduzido, e passa a ser das 7h às 14h, antes era das 8h às 17h, como nos outros setores. O parque também reduziu a capacidade do local, serão permitidas apenas 1.500 pessoas por dia. Após atingir essa capacidade, a entrada de novos visitantes fica proibida. Segundo o Parque, esse número representa 68% da média de visitantes nos meses de dezembro e de janeiro, só nos finais de semana, desde 2018 - quando se iniciou esta contagem.

O Parque informou que a falta do uso e o descarte irregular de máscara no parque, aglomerações em cachoeiras, grandes grupos com mais de 10 pessoas, falta de distanciamento social nos picos das trilhas, acessos a locais interditados e desacato aos servidores e monitores estão na lista das infrações mapeadas nesse período e que auxiliaram na atual ampliação de restrições no setor Floresta.

Uma outra mudança é na entrada do parque. O portão do Parque que fica na praça Afonso Viseu, no Alto da Boa Vista, será o único acesso e a única saída do setor Floresta. O segundo portão, que fica localizado no cruzamento das estradas do Bom Retiro, do Açude e da Paz, estará totalmente fechado para concentrar o fluxo de visitantes pela Praça Afonso Viseu.





Pedra Bonita segue fechada aos finais de semana e feriados

O Parque lembra que a Pedra Bonita é outro ponto onde o desrespeito levou a medidas mais duras. A visitação em um dos pontos mais famosos do Rio está liberada apenas de segunda a sexta, das 8h às 17h, mas segue impedida nos fins de semana e nos feriados. O motivo da proibição parcial vale desde 24 de agosto de 2020, quando a falta de colaboração de parte do público gerou aglomerações no topo da trilha e foram registrados grupos com mais de 10 visitantes.



O esquema atual de visitação na Pedra Bonita permanece e deve continuar assim pelo menos até o fim do verão. Essa também é a perspectiva para a medida adotada agora, neste fim de semana, no setor Floresta. O Parque Nacional da Tijuca deve manter o novo horário de funcionamento e o limite de pessoas por dia pelo menos até o fim do verão, quando, então, irá reavaliar a situação nesta área.



O parque ainda ressaltou que a colaboração de cada pessoa é essencial para que as regiões e atrativos do local ainda restritos voltem a ser liberados, contribuindo para a segurança de todos.