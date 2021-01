Sede da Prefeitura do Rio de Janeiro Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/01/2021 12:25 | Atualizado 22/01/2021 12:31

Rio - A prefeitura do Rio criou novas 17 regiões administrativas no município. Com a decisão, houve um aumento de 50% das regiões, o número foi de 34 para 51. A decisão foi publicada no Diário Oficial da cidade desta sexta-feira.

"Ficam reorganizadas as estruturas das Regiões Administrativas na forma de Gerências Executivas Locais, cujas áreas de correspondência às Regiões Administrativas vigentes são definidas", informa trecho do Diário Oficial.

Publicidade

Na coletiva de imprensa, para anunciar o boletim epidemiológico da covid-19 , Eduardo Paes foi questionado sobre a decisão. "A divisão das administrações regionais da cidade do Rio de Janeiro não guarda muita relação com a realidade. Nós iniciamos esse processo de reorganização administrativa da cidade, criando gestor executivo local, a ideia é que a prefeitura descentralize ainda mais as suas ações. Nós estamos modelando uma espécie de 1746 local. É o início de um processo. Não tem custo nenhum, não há qualquer criação de cargos, são todos cargos existentes na administração municipal, inclusive mantido o corte determinado pelo secretário de Fazenda, de diminuição de cargos", informou.

O prefeito ainda usou a região administrativa de Jacarepaguá como exemplo, que com a antiga divisão incluía o bairro de Vila Valqueire até Rio das Pedras. "Quem conhece a geografia da cidade sabe que Vila Valqueire, Praça Seca tem uma realidade completamente diferente de Rio das Pedras ou Curicica". Com a decisão, Jacarepaguá terá quatro novas regiões administrativas.

Publicidade

Paes ainda destacou que a reorganização proposta pela prefeitura não terá custos adicionais no orçamento do município. "Todas as estruturas que nós estamos montando são estruturas existentes que estão desorganizadas. Nós estamos reorganizando a administração, sem a criação de qualquer cargo, ao contrário, todas as secretarias com a determinação de cortes, de pelo menos 30% dos seus cargos de comissão e das suas estruturas de encargo especiais".