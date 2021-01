Equipe da Polícia Civil detém homem na comunidade de Manguariba, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio Gilvan de Souza/Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 22/01/2021 12:49 | Atualizado 22/01/2021 12:49

Rio - Policiais da 35ª DP (Campo Grande) prenderam em flagrante, nesta quinta-feira (21), um homem suspeito de constituição de milícia privada na comunidade de Manguariba, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. O indivíduo foi flagrado por agentes no momento em que filmava a ação das viaturas com uma câmera. Ao ser abordado, ele confessou estar participando de uma atividade do "Bonde do Tandera".

O criminoso alegou que ganhava R$ 250 por semana para acompanhar a entrada de viaturas e carros suspeitos. Ele já havia sido preso pelo mesmo crime em dezembro do ano passado.