Publicado 22/01/2021 14:52 | Atualizado 22/01/2021 14:54

Rio - Diante de um cenário de dúvidas e incertezas no setor de educação sobre a retomada das atividades presenciais suspensas devido à Covid-19, a Iniciativa FIS - (Fórum Inovação Saúde) promove o encontro on-line com o tema “Retorno às aulas: É possível ter segurança sem vacina", nesta sexta-feira, ao vivo a partir das 15h, pelo canal no Youtube da FIS. Interessados podem fazer a inscrição neste link:https://bit.ly/2LRvWso.

O Webinar gratuito, com a presença de lideranças da saúde e da educação do setor público e privado. O objetivo do evento é debater os planos atuais de retorno as atividades letivas em um ambiente sem vacina. Além de apresentar alternativas para as instituições educacionais se prepararem para receber os alunos em um ambiente de pandemia mundial e sem previsão de vacinação para os educadores nesta fase inicial de imunização no Brasil. O País já chega a marca de mais de 209 mil vítimas provocadas pelo Coronavírus.



O secretário municipal de Educação do Rio, Renan Ferreirinha, participará do encontro. Além dele, também participarão Antonio Claudio da Nóbrega, reitor, médico e professor titular da UFF; Luciana Phebo, médica pediatra, chefe do Escritório Unicef do Rio de Janeiro e coordenadora do Território Sudeste do Unicef; Márcia Nunes - gestora do CIEP Presidente Agostinho Neto do Rio de Janeiro; e Roberto Cooper, médico e pediatra