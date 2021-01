Ação aconteceu em Itaguaí, na Baixada Fluminense Reprodução

Publicado 22/01/2021 16:40

Rio - A Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), integrando a força-tarefa do Departamento Geral de Polícia Especializada, realizou, nesta sexta-feira, uma operação para desarticular o braço financeiro da milícia do município de Itaguaí, na Baixada Fluminense.



Segundo a Polícia Civil, um provedor de sinal de internet foi interditado, com apreensão do cabeamento irregular pertencente a concessionárias e serviço público; além da existência de ligação clandestina de eletricidade, sendo o responsável pelo local autuado em flagrante por receptação qualificada e furto de energia elétrica.



Ainda segundo a especializada, a interdição representa um prejuízo mensal de aproximadamente R$ 200 mil, para interromper as fontes de renda e comércios ilegais, que geram grande lucro à milícia.